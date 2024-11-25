Если взрослые дети не обеспечивали надлежащего ухода за пожилыми или больными родителями, это вызывает вопрос, имеют ли они права на наследство.

Некоторые граждане имеют гарантированное участие в наследстве , однако даже такие наследники могут быть лишены права на имущество.

Специалисты "Бесплатной юридической помощи" разъяснили , в каких случаях можно лишить детей доли в наследстве.

Согласно украинскому законодательству существует несколько оснований для устранения лица от права на наследство, независимо от того, что происходит по завещанию или по закону.

Одним из таких оснований является пренебрежение обязанностями по уходу за родителями. Если взрослые дети не обеспечивали надлежащего ухода за пожилыми или больными родителями, это вызывает вопрос, имеют ли они права на наследство. Однако это не применяется к малолетним и несовершеннолетним детям или совершеннолетним, но нетрудоспособным детям. Решение о принятии наследства принимается за счет суда по нескольким факторам:

могли ли дети оказать помощь;

был ли человек в беспомощном состоянии;

обращалось ли лицо к детям за помощью.

Важно то, что наличие связей между усопшим и его потомками за длительный период не является доказательством того, что дети сознательно уклонились от помощи.

Другие категории лиц, которые могут быть лишены наследства

Лицам, которые могут быть признаны недостойными наследниками, также являются:

те, кто намеренно мешал наследникам составлять, изменить или отменить завещание для получения наследства или увеличения доли;

лица, которые намеренно лишили наследника жизни или покушались на его жизнь или жизнь других наследников;

родители, лишенные родительских прав, если они не были восстановлены до открытия наследства.

В случае признания наследника недостойным его доля передается другим наследникам пропорционально их долям.

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