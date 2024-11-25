Правительство Украины планирует принять законопроект, предусматривающий выплату семьям погибших гражданских лиц, участвовавших в защите порядков страны с военными формированиями.

Об этом информирует представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук .

На сегодняшний день выплата для таких семей составляет 1,9 млн грн. Таким образом, планируется увеличить сумму на 13,1 млн. грн.

"Проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о назначении единовременной денежной помощи" уже одобрен", - отмечает чиновник.

Закон предусматривает:

выплату 15 млн грн семьям гражданских лиц, погибших при участии в оборонных мероприятиях с 24 февраля по 25 марта 2022 вместе с военными;

доплату тем, кто уже получил частичную компенсацию млн, до 15 грн.;

уточнение критериев для придания статуса члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины.

Как пояснил Шмигаль, многие украинцы начали защищать страну в самом начале полномасштабной войны, находясь в статусе гражданских лиц. Для семей таких погибших ранее предусматривали выплату 1,9 млн грн, однако теперь правительство предлагает повысить сумму до 15 млн грн, что является справедливым шагом для поддержки семей героев.

Проект закона будет направлен в Верховную Раду, где депутаты примут решение.

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