Запровадження другого рівня пенсійної реформи в Україні може призвести до накопичення значних сум на пенсійних рахунках громадян, що створює потенційні ризики.

У бюджеті на 2025 рік передбачено запуск другого рівня пенсійної реформи, що передбачає створення індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунків.

Згідно з одним із законопроєктів, працівники продовжать робити соціальні відрахування, більша частина яких потраплятиме до Пенсійного фонду, а 1-3% (протягом перших трьох років) будуть зараховуватись на індивідуальні пенсійні рахунки.

Однак обов'язковий характер цієї системи може не влаштувати громадян, адже відмовитись від участі в ній не буде можливості.

Основні недоліки накопичувальної системи:

Реалізація цієї системи може бути відкладена, оскільки питання пенсійної реформи обговорюється вже понад 25 років і, ймовірно, ще не раз затягнеться.

Якщо система все ж буде впроваджена, для нинішніх пенсіонерів та тих, хто наближається до пенсії, це не принесе значних змін. Вона здебільшого стосуватиметься молодих людей і є частиною "далекого майбутнього".

Навіть якщо система запрацює, не гарантовано, що вона буде ефективною. Зокрема, кошти на накопичувальних рахунках можуть зазнати знецінення через інфляцію. Іншим ризиком є можливі махінації з боку чиновників, які можуть намагатись використати мільярди гривень, що накопичуються на рахунках, у незаконних схемах.

Кожен громадянин матиме доступ до інформації про суму на своєму пенсійному рахунку і зможе вносити додаткові кошти на свій розсуд.

Заощадження на індивідуальних рахунках можна буде передавати у спадок. Крім того, накопичені кошти можна буде зняти до настання пенсійного віку, наприклад, у разі необхідності на проведення дороговартісної операції.

Джерело: На пенсій.

Останні новини України:

Втрата пенсій у 2025 році: частина українців більше не отримає своїх виплат.

В Україні виник кадровий голод: у Кабміні розповіли, що робитимуть із аномалією на ринку праці.

Українцям пообіцяли ще один перерахунок пенсій: у Мінсоці розкрили деталі масштабної реформи.