Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9363 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства".

По информации Минфина, документ, за который проголосовали 271 народный депутат, предусматривает ряд новшеств, в том числе автоматическую блокировку средств должников, находящихся на их банковских счетах.

Согласно новым нормам банки и другие финансовые учреждения будут обязаны автоматически взаимодействовать с системой исполнительного производства. Это позволит производить арест средств на счетах должников без необходимости личного вмешательства исполнителей. Кроме того, в законопроекте предлагается определить четкий порядок обращения на средства, находящиеся на депозитных счетах, а также настроить автоматизированное взаимодействие между системами исполнительного производства и депозитарного учета ценных бумаг.

Также предусматривается автоматическое снятие ареста с денежных средств, если на счете должника будет достаточно денег для выполнения решения органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя. Законопроект также предусматривает возможность автоматического формирования справки о наличии или отсутствии сведений о лице в Едином реестре должников. Это значительно упростит процедуру проверки долгов и обеспечит более быстрое и эффективное исполнение решений судов.

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