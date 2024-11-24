Ноябрь навевает мысли о приближающейся зиме с активными прогулками, узнайте, календарь огородника до конца месяца, чтобы успеть все.

Ноябрь часто воспринимается как время уборки и расчистки, подготовки к зиме, поэтому важно знать календарь огородника до конца месяца.

Календарь огородника до конца ноября, что еще нужно успеть:

Практикуйте профилактическую борьбу с вредителями, а не реактивную борьбу с вредителями. Выявляйте и отслеживайте проблемы, прежде чем действовать, и выбирайте наименее токсичный подход.

Техническое обслуживание и очистка, обслуживание газонокосилки.

Проверьте картофель в погребе и уберите испорченный.

Установите переносной холодный парник над рядами зимних овощей.

Для защиты кустов ягод зимой положите вокруг них мульчу.

Сгребайте и компостируйте листья, свободные от болезней и насекомых.

Используйте мульчу, чтобы предотвратить эрозию и уплотнение от дождя.

До конца ноября очистите и смажьте газонокосилку и другое садовое оборудование и инструменты перед тем, как убрать их на зиму.

Осторожно слейте воду и храните шланги , чтобы избежать повреждений от замерзания. Обновите мульчу вокруг многолетних клумб после удаления сорняков.

До конца ноября защищайте нежные вечнозеленые растения от иссушающего ветра.

Подвязывайте ветви вертикально стоящих вечнозеленых растений, чтобы предотвратить их поломку снегом или льдом.

Источник: extension.

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