Выплата пособий продолжается в условиях военного положения и месяц после его завершения, даже если срок пересмотра пропущен.

Украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты, размер которых зависит от стажа работы, состояния здоровья и других факторов, однако эти надбавки доступны только для определенных категорий граждан.

Об этом сообщили в ПФУ.

В частности, одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе из-за состояния здоровья, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Размер этой доплаты составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2024 году это составляет 944 гривны, учитывая прожиточный минимум в 2361 гривну.

Чтобы получить доплату, необходимо подать заявление и предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты.

Также пенсионеры, чья пенсия не превышает 3250 гривен, имеют право на дополнительную помощь от ООН. Эта выплата предоставляется автоматически при условии, что:

пенсионер проживает в районах, где продолжаются или возможны боевые действия;

с 1 марта 2023 г. он не получает выплаты для внутренне перемещенных лиц или международной помощи.

Граждане пенсионного возраста, не имеющие достаточного страхового стажа для получения пенсии, могут претендовать на временную государственную помощь.

В условиях военного положения и в течение месяца после его завершения выплата этого пособия будет продолжаться, даже если был пропущен срок для его пересмотра.

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