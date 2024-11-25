Как и в течение всего месяца, текущие изменения курса валют будут интенсивными и колебаться в разные стороны, но не будут представлять угрозы для рынка.



Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой сделал прогноз относительно курса валют на ближайшие дни.

На следующей неделе в украинских обменниках ожидается значительное изменение курса доллара. По прогнозам, с 25 ноября по 1 декабря стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 41,2-41,8 грн. ,25 грн, а продают - по 41,63 грн. Это дает основания ожидать снижения курса при покупке и росте. при продаже.

В банках ситуация несколько иная. Здесь, по прогнозам, курс наличного доллара будет оставаться в пределах 41,2-41,8 грн, но возможно его повышение как при покупке, так и при продаже. На вечер 22 ноября банки покупают доллар в среднем по 41,15 грн., а продают по 41,65 грн.

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, отметил, что в последнюю неделю ноября валютный рынок, вероятно, будет двигаться по сценарию умеренных колебаний. В условиях инфляционного давления Нацбанк продолжит принимать меры по минимизации влияния инфляции на валютный рынок.

"Следовательно, текущие курсовые изменения, как это было в течение всего месяца, будут происходить интенсивно и в разные стороны, однако они не будут представлять угрозы для рынка", - резюмировал банкир.

Источник: OBOZ.UA

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