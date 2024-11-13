У НБУ зазначили, що поки не встановлені конкретні джерела зростання фальшивок, проте не виключають можливість ворожого впливу з боку росії.

У першій половині 2024 року в Україні зафіксовано зростання кількості підроблених гривень.

Національний банк України (НБУ) запевняє, що сучасні гривні нового зразка мають надійніші захисні елементи, зокрема оптично-змінні, що ускладнює їх підробку.

Якщо раніше на 1 мільйон справжніх банкнот припадало 2,1 підробки, то тепер цей показник зріс до 3,4, що на 62% більше порівняно з минулим роком. Зокрема, більшість підробок припадає на банкноти старих зразків – 500 грн 2006 року та 200 грн 2007 року.

У НБУ також зазначили, що поки не встановлені конкретні джерела зростання фальшивок, проте не виключають можливість ворожого впливу з боку росії, хоча доказів цього наразі немає. Водночас вони наголошують, що навіть зважаючи на зростання фальшивок, ситуація залишається контрольованою, адже до початку повномасштабного вторгнення кількість підроблених грошей була значно вищою – 7,1 на мільйон.

Щоб перевірити купюру на справжність, НБУ рекомендує кілька методів, зокрема:

Перевірка проти світла:

Водяні знаки. Це портрет, який повторюється, а також зображення цифрового номіналу або графічного знака гривні.

Наскрізний елемент. Цифровий позначення номіналу має вигляд, що з’єднується між лицьовою та зворотною стороною банкноти при розгляді проти світла.

Захисна стрічка. У товщі паперу є стрічка, на якій при перегляді через збільшувальне скло можна побачити номінал, напис "ГРН" та тризуб.

Перевірка під різними кутами нахилу:

Зображення на справжніх банкнотах змінюють колір і напрямок руху при зміні кута нахилу.

Полімерна стрічка в товщі паперу (для банкнот номіналом 100-500 грн), що також має кінетичний ефект і зображення номіналу, герба та знака гривні.

"Знання елементів захисту банкнот гривні та уважна їх перевірка під час розрахунків мінімізують ризики отримання підробок. Наявні на банкнотах гривні елементи захисту дають змогу гарантовано виявляти підроблені грошові знаки під час їхнього уважного візуального та тактильного контролю без застосування спеціального обладнання", – резюмували в НБУ.

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