Изменения стали необходимыми в результате обновления законодательства об электронных доверительных услугах и для урегулирования некоторых аспектов платежного рынка.

Национальный банк изменил правила открытия и закрытия счетов в банках и небанковских финансовых учреждениях.

Соответствующие изменения приняты в постановлении правления Национального банка Украины (НБУ) №135. В частности, отменено требование об обязательной собственноручной подписи при открытии или закрытии счетов.

Они стали необходимыми в результате обновления законодательства об электронных доверительных услугах и для урегулирования некоторых аспектов платежного рынка.

НБУ также расширил полномочия небанковских поставщиков платежных услуг, позволив им открывать платежные счета другим небанковским учреждениям, но только для выполнения сделок за счет собственных средств.

Кроме того, клиенты таких учреждений не обязаны лично подписывать документы для открытия или закрытия счетов.

Они или их законные представители смогут воспользоваться следующими способами подписания:

квалифицированная электронная подпись;

цифровая собственноручная подпись;

усовершенствованная электронная подпись с квалифицированным сертификатом;

другая электронная подпись, определенная условиями договора с предоставлятелем платежных услуг.

Как отметили в НБУ, эти изменения позволяют физическим лицам, которые по разным причинам не могут подписывать документы своими руками, беспрепятственно пользоваться своими счетами.

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