В Украине в 2025-м изменят правила ухода на пенсию, из-за чего многие украинцы не смогут вовремя выйти на пенсию.

В 2025 году в Украине изменятся правила ухода на пенсию. Хотя общий пенсионный возраст останется без изменений, требования к трудовому стажу будут ужесточены.

Изменения предусмотрены законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Это приведет к тому, что больше украинцев не сможет выйти на пенсию вовремя.

Согласно новому порядку требования к минимальному стажу увеличиваются ежегодно на 12 месяцев, и эти изменения будут продолжаться до 2028 года.

С 2025 года условия выхода на пенсию будут следующими:

Для пенсии в 60 лет потребуется 32 года стажа (в 2024 году – 31 год).

Для пенсии в 63 года нужно будет иметь 22 года стажа (в 2024 году – 21 год).

Для пенсии в 65 лет потребуется 15 лет стажа (это требование не изменится).

Средний пенсионный возраст в Украине, учитывая все категории, составляет около 54 лет. Это объясняется тем, что ранее на пенсию выходят некоторые категории граждан, такие как военные, судьи и прокуроры.

Согласно аналитическому отчету Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), сравнивающему пенсионные системы стран-членов, с 2019 по 2023 год количество людей, выходящих на пенсию до 60 лет, уменьшилось с 25% до 11%. Количество людей, которые начинают получать пенсию после 60 лет, возросло с 0,5% до 14%. Это произошло благодаря постепенному повышению требований к трудовому стажу.

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