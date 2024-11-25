Одной из основных причин отмены субсидии есть наличие задолженности за коммунальные услуги, однако существуют и другие причины.

Субсидия предоставляется гражданам, которые испытывают трудности с оплатой жилищно-коммунальных услуг – однако есть несколько причин, по которым субсидия может быть отменена.

Пенсионный фонд Украины разъяснил , при каких условиях украинцы могут потерять право на получение этой помощи.

Одной из основных причин отмены субсидии является наличие задолженности за коммунальные услуги более трех месяцев. При этом долг должен превышать 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн). Однако субсидия может быть назначена снова, если:

Долг погашен.

Долг обжалован в суде.

Есть соглашение о реструктуризации долга.

Также право на субсидию теряют домохозяйства, в составе которых есть совершеннолетние лица, находившиеся за границей более 60 дней на момент определения доходов для субсидии.

Другие основания для отказа в предоставлении субсидии:

Невыплата излишне полученной субсидии за предыдущие периоды.

Наличие депозита более 100 тыс. грн у одного из членов семьи.

Проживание в домохозяйстве лица, не платящего алименты более трех месяцев.

Покупка товаров на сумму более 50 тыс. грн за год до обращения за субсидией.

Покупка валюты на сумму свыше 50 тыс. грн за год до подачи заявления.

Если в семье есть совершеннолетние лица без работы, с доходом ниже минимальной зарплаты или не платящие ЕСВ (кроме студентов и пенсионеров).

Наличие в семье больше одного жилого помещения.

Площадь жилья превышает 130 кв.м. для квартиры или 230 кв.м. для частного дома.

К тому же на предоставление субсидии могут влиять и другие факторы, такие как наличие транспортных средств в домохозяйстве. Если у кого-то из членов семьи есть автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, или если у семьи есть более одного авто, не старше 15 лет, это также может быть основанием для отказа в помощи.

Также следует отметить, что украинцы обязаны оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями договоров с поставщиками, хотя в редких случаях стоимость услуг может быть перечислена.

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