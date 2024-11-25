До мая 2025 года тарифы на газ и электроэнергию останутся без изменений, но после отопительного сезона планируется их пересмотр.

До мая 2025 года тарифы на газ и электроэнергию для бытовых потребителей будут оставаться неизменными – однако после завершения отопительного сезона планируется пересмотр.

Об этом заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Пересмотр цен будет обусловлен текущей экономической ситуацией в стране и необходимостью возобновления энергетической инфраструктуры. привязать стоимость газа к волатильным европейским индексам.

Эксперт Рябцев подчеркнул, что применение внутренних рыночных котировок и внедрение биржевых инструментов позволит снизить цену газа для украинцев до уровня ниже 10 гривен за кубометр, что будет значительно выгоднее европейских тарифов.

Регулярные обстрелы энергетической инфраструктуры заставляют энергетические компании выделять ресурсы на ее восстановление, что существенно увеличивает расходы.

Некоторые эксперты считают, что переход к рыночным тарифам, похожим на европейские, уже давно назрел. Это предполагает отмену специальных обязательств для государственных компаний, таких как "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", реализующих электроэнергию для населения по сниженным ценам.

При этом такой подход требует внедрения адресной помощи социально уязвимым слоям населения, поскольку именно они могут столкнуться с трудностями в уплате новых тарифов.

Геннадий Рябцев отметил, что с экономической точки зрения сохранять текущие тарифы на длительный срок становится все сложнее, поэтому с мая 2025 года ожидается постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию.

Источник: 24 Канал.

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