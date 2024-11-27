В конце года НБУ может немного ослабить контроль над валютным рынком, что повлечет за собой ослабление гривны.

В конце ноября валютный рынок в Украине будет оставаться в привычном диапазоне – наличный курс доллара колеблется.

Прогноз на декабрь не меняется – ожидается возобновление девальвационного тренда.

Это связано с высоким спросом на валюту со стороны населения, увеличением бюджетных расходов, ускорением инфляции и продолжением политики управляемой курсовой гибкости, проводимой Национальным банком.

В конце года НБУ может немного ослабить контроль над валютным рынком, что повлечет за собой ослабление гривны.

"Средний курс в декабре я ожидаю в пределах 42-43 грн/долл. Перспективы бюджетной поддержки в валюте и объем золотовалютных резервов позволяет поддерживать такой диапазон без учета параметров экономики. На данный момент этот сценарий мне кажется наиболее вероятным", - отмечает экономист Виктор Шулик.

С одной стороны административные ограничения на покупку валюты не позволяют бизнесу и населению приобрести ее в желаемых объемах, что помогает поддерживать баланс спроса и предложения. С другой стороны, повышенная активность на валютном рынке в последнем месяце традиционно обусловлена ​​необходимостью осуществлять платежи за энергоносители, выполнение внешнеэкономических обязательств и закрытие бюджетных программ, финансируемых международными донорами.

Дополнительными факторами, которые могут влиять на валютный рынок, являются психологические факторы, в частности возможное повышение налоговых ставок, рост рисков безопасности (через новые обстрелы инфраструктуры) и геополитическая неопределенность, связанная с сменой власти в США.

Источник: delo.ua

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