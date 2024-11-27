Средний размер заработной платы, используемой для расчета пенсии, увеличился - более чем на тысячу гривен больше по сравнению с августом и на 3 тысячи больше, чем в начале года.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
В ПФУ утвердили показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы за третий квартал 2024 года:
- Июль - 17 347 грн (уменьшение на 1 459 грн по сравнению с июнем);
- Август - 17 001 грн (уменьшение на 346 грн);
- Сентябрь – 18 021 грн (увеличение на 1 020 грн).
Этот показатель впервые в 2024 году превысил отметку в 18 тысяч гривен. С начала года средняя зарплата для исчисления пенсии имела следующие значения:
- Январь - 14 974 грн;
- Февраль - 15 267 грн (увеличение на 293 грн);
- Март - 15 433 грн (увеличение на 116 грн);
- Апрель - 16 847 грн (увеличение на 1 414 грн);
- Май - 17 178 грн (увеличение на 331 грн);
- Июнь - 18 806 грн (увеличение на 1 628 грн).
Размер средней зарплаты для расчета пенсии определяется на основе нескольких факторов, включая данные о заработной плате, с которой уплачен единый взнос, и среднесписочную численность штатных работников, занятых в организациях различных форм собственности и видов деятельности.
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