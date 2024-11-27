Этот показатель при расчете пенсии впервые в 2024 превысил значительную отметку.

Средний размер заработной платы, используемой для расчета пенсии, увеличился - более чем на тысячу гривен больше по сравнению с августом и на 3 тысячи больше, чем в начале года.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

В ПФУ утвердили показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы за третий квартал 2024 года:

Июль - 17 347 грн (уменьшение на 1 459 грн по сравнению с июнем);

Август - 17 001 грн (уменьшение на 346 грн);

Сентябрь – 18 021 грн (увеличение на 1 020 грн).

Этот показатель впервые в 2024 году превысил отметку в 18 тысяч гривен. С начала года средняя зарплата для исчисления пенсии имела следующие значения:

Январь - 14 974 грн;

Февраль - 15 267 грн (увеличение на 293 грн);

Март - 15 433 грн (увеличение на 116 грн);

Апрель - 16 847 грн (увеличение на 1 414 грн);

Май - 17 178 грн (увеличение на 331 грн);

Июнь - 18 806 грн (увеличение на 1 628 грн).

Размер средней зарплаты для расчета пенсии определяется на основе нескольких факторов, включая данные о заработной плате, с которой уплачен единый взнос, и среднесписочную численность штатных работников, занятых в организациях различных форм собственности и видов деятельности.

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