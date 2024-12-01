С июня 2023 года порядок начисления средней заработной платы претерпел изменения.

Об этом отмечается в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

К нему был добавлен список важных причин, по которым работник мог не отработать календарные дни в расчетном периоде. В настоящее время время, проведенное на службах во время мобилизации, за которое работодатель не выплачивал среднюю зарплату, признается важной причиной.

Как изменились правила расчета средней зарплаты?

С 7 июня 2023 г. в Украине действуют обновленные правила начисления средней заработной платы для страховых выплат. Постановление Кабинета Министров №561 от 2 июня 2023 внесло изменения в Порядок исчисления средней зарплаты (утвержденного постановлением №1266 от 26 сентября 2001 года).

Теперь период военной службы считаются уважительной причиной отсутствия на работе.

Это касается:

срочной службы;

службы по призыву офицеров;

мобилизации в период особого периода;

службы резервистов;

службы по контракту, в том числе по новому контракту в особый период.

Как это влияет на расчет?

Если работник проходил военную службу, а работодатель не сохранял по нему среднюю зарплату, эти дни не учитываются при расчете средней заработной платы. Это позволяет увеличить размер страховых выплат.

Новые правила применяются ко всем страховым случаям, произошедшим после 7 июня 2023 года.

При этом, даже если мобилизованному работнику выплачивались другие виды финансовой помощи, это не влияет на расчет средней заработной платы.

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