Выбирая между дарственной и завещанием , следует понимать основные особенности, чтобы избежать неприятных последствий и правильно защитить свои интересы.

Ключевые преимущества и недостатки дарственной и завещания объяснили эксперты портала "Бесплатной юридической помощи" .

Завещание и дарование: что это?

Хотя эти документы оба предусматривают передачу имущества, они имеют важное отличие. Дарственная, согласно Гражданскому кодексу Украины, является безвозмездной передачей имущества при жизни дарителя. Если есть условия об определенных действиях использования дарителя, это уже не дарение.

Завещание вступает в силу после смерти личности и объясняет, кому и в какой части принадлежит имущество. Закон обеспечивает обязательную долю для несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей и супругов.

Основные отличия

Завещание обеспечивает наследство после смерти и юридических процедур, в то время как дарственная позволяет одаренному стать собственником имущества сразу после подписания документа.

Оформление обоих документов требует нотариуса. Для дарственной взимается пошлина 1% стоимости имущества, для завещания — лишь 0,05 необлагаемого минимума. Налог на имущество не взимается при передаче родителям, но для других лиц составляет 5%.

Недостатки

Завещание можно изменять или отменять в любое время, а предыдущий документ теряет силу. Если новое завещание будет признано недействительным, старое не возобновляется.

Дарственная может быть рискованной для дарителя, поскольку после передачи имущества одаренный получает право на его использование. Конфликты между родственниками могут привести к потере имущества.