Для того чтобы получить такие выплаты, граждане должны обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины.

Украинцы, которые планируют выехать на постоянное место жительства за границу, могут получить свою пенсию за шесть месяцев вперед.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Такую возможность предусматривает законодательство Украины, в частности, закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно этому закону, пенсионеры, выезжающие на постоянное место жительства за границу, могут получить пенсию за шесть месяцев до выезда.

Для того чтобы получить такие выплаты, граждане должны обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства в Украине. Для этого нужно подать следующие документы:

заявление по установленному образцу;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с записью о выезде на постоянное место жительства, либо паспорт иностранца, либо документ, подтверждающий статус лица без гражданства;

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Денежная помощь пенсионерам, выезжающим на постоянное место жительства за границу, выплачивается Пенсионным фондом Украины путем перечисления средств на текущий счет получателя в избранном банке.

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