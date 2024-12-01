Согласно приговору женщина была администратором канала, который стал популярным среди мужчин, пытавшихся избежать мобилизации.

Суд вынес приговор администратору Telegram-канала, где она публикует сведения о местах нахождения работников ТЦК и СП.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Женщина, уроженка Беларуси, создала группу, в которой вместе с другими участниками сообщала о местонахождении военнослужащих в Камень-Каширском районе Волынской области. Дело рассматривалось в Любешевском районном суде Волынской области.

Согласно приговору женщина была администратором канала, который стал популярным среди мужчин, пытавшихся избежать мобилизации. Она активно распространяла информацию и оставляла публикации других участников чата, где указывалась информация о местах пребывания военных на улицах населенных пунктов, а также данные о транспортных средствах, по которым они передвигались.

Опубликованные сведения соответствовали реальному местонахождению военнослужащих, что позволяло мужчинам избегать мобилизации и прохождения военной службы.

В ходе досудебного расследования между прокурором и обвиняемой был заключен договор о признании вины. Женщина признала свою вину, и суд утвердил соглашение, признавшее ее виновной. Она получила наказание в виде пробационного надзора сроком на три года.

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