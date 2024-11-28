Ковельский горрайонный суд вынес приговор одному из митингующих, который состоялся 3 августа под Ковельским ТЦК и СП.

Об этом пишет Общественное со ссылкой на приговор суда. Согласно документу, мужчина был признан виновным в групповом нарушении общественного порядка и в нападении на работников ТЦК.

Инцидент произошел во время протеста, когда около сотни человек заблокировала одну из центральных улиц города, что привело к параличу работы местного ТЦК. Один из участников акции умышленно бросил автомобильную шину в сторону сопровождавших акцию сотрудников полиции и военных. В результате судебного разбирательства мужчина признал свою вину, раскаялся в совершенном и обратился в суд с просьбой смягчить наказание. Суд назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен за нарушение общественного порядка.

Митинг был связан с требованием протестующих отпустить нескольких мужчин, доставленных в ТЦК для прохождения проверки военно-учетных данных. 4 августа военные сообщили, что трое доставленных лиц были оштрафованы и направлены на медицинскую комиссию. В то же время они обвинили митингующих в том, что их действия являются результатом манипуляций со стороны российских спецслужб и ботов, призывавших к массовым нарушениям порядка.

Полиция открыла уголовные производства по двум статьям: "публичные призывы к нарушению общественного порядка" и "групповое нарушение общественного порядка".

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