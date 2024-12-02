Почему мужчин вызывают в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и что может произойти, если они не появятся по вызову

Согласно постановлению Кабмина №560, повестки могут вручать не только по месту жительства, но и на работе, в учебных заведениях, на блокпостах, на государственной границе или в общественных местах.

Об этом рассказал заместитель начальника Черниговского областного ТЦК и СП Александр Мироненко. Он отметил, что повестки формируются на основе данных из Единого государственного реестра военнообязанных, без участия ТЦК, а затем передаются в рассылающую их "Укрпочту". После этого ТЦК получает отчет о вручении или невручении документов.

Если военнообязанный не является ТЦК, это может быть признано нарушением, если не было уважительных причин. Однако есть и обстоятельства, которые могут служить основанием для неприбытия: стихийные бедствия, военные действия или тяжелая болезнь близкого родственника. В таком случае лицо должно подтвердить причину неявки документами и явиться в течение трех дней.

За безосновательную неявку в ТЦК предусмотрен штраф от 17000 до 25500 гривен. Кроме того, если человек продолжает уклоняться от призыва – он может быть привлечен к уголовной ответственности. В случае уклонения от мобилизации предусмотрено лишение свободы сроком от трех до пяти лет по статье 336 УКУ, отмечает Александр Мироненко.

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