На Волыни работник критического предприятия смог отменить свой призыв на военную службу после того, как был мобилизован , несмотря на бронирование.

Как пишет Запад.нет, Волынский окружной административный суд принял решение в пользу истца, признав действия районного ТЦК противоправными.

Мужчина, работавший водителем на предприятии, имеющем стратегическое значение для экономики страны, обратился в суд с иском после того, как в августе 2024 года его мобилизовали, несмотря на действовавшее до июля 2025 года бронирование. Истец напомнил, что его предприятие неоднократно подтверждало его бронирование, но ТЦК все равно совершил мобилизацию.

По словам представителя ТЦК, во время проверки они не нашли ходатайства работодателя о бронировании работника, поэтому он был подвергнут мобилизации. Однако рассматривавший дело судья Назар Стецик обратил внимание, что в военно-учетном документе истца уже была отметка об отсрочке от призыва. Поэтому по решению суда его мобилизация была признана незаконной.

Суд удовлетворил иск и отменил приказ о мобилизации мужчины, обязав воинскую часть уволить его со службы. Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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