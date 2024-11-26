Достойную пенсию хотят все, однако не все знают, что стоит делать, чтобы ее иметь.

Чтобы обеспечить себе достойные выплаты в будущем, следует соблюдать несколько важных правил, влияющих на размер пенсии.

Как пишут Новости.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины, основными факторами, определяющими размер пенсионного обеспечения, являются продолжительность страхового стажа, официальный доход и взносы в систему социального страхования.

В Пенсионном фонде объясняют, что чем больше доход, тем больше взносы в Пенсионный фонд. Соответственно, чем больше уплачены страховые взносы, тем выше будет пенсионное обеспечение. Это означает, что официальная зарплата оказывает непосредственное влияние на размер будущих выплат.

Чтобы получить достойную пенсию необходимо иметь достаточно большой стаж. Для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, требуется минимум 21 год страхового стажа. Однако для максимальной пенсии следует стремиться иметь не менее 35 лет страхового стажа. Дополнительные взносы через Пенсионный фонд могут значительно повысить размер будущих выплат. Эта опция доступна как для застрахованных граждан, так и для неофициально работающих. Программа добровольных взносов позволяет создать финансовый резерв для пенсионного возраста.

Самый высокий размер пенсии в Украине на 2024 год ограничен законом и составляет 23 610 гривен. Чтобы получить такую ​​пенсию, нужно иметь официальный доход в размере 67457 гривен в месяц и 35 лет страхового стажа.

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