Виплата допомоги продовжується в умовах воєнного стану і місяць після його завершення, навіть якщо строк перегляду пропущено.

Українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати, розмір яких залежить від стажу роботи, стану здоров'я та інших факторів - проте ці надбавки доступні лише для певних категорій громадян.

Про це повідомили у ПФУ.

Зокрема, самотні пенсіонери старше 80 років, які потребують постійного догляду через стан здоров'я, мають право на щомісячну доплату до пенсії. Розмір цієї доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2024 році це становить 944 гривні, враховуючи прожитковий мінімум у 2 361 гривню.

Щоб отримати доплату, необхідно подати заяву та надати відповідні документи до органів соціального захисту.

Також пенсіонери, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, мають право на додаткову допомогу від ООН. Ця виплата надається автоматично за умови, що:

пенсіонер проживає в районах, де тривають або можливі бойові дії;

з 1 березня 2023 року він не отримує виплати для внутрішньо переміщених осіб чи міжнародної допомоги.

Громадяни пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, можуть претендувати на тимчасову державну допомогу. Для цього необхідно подати заяву та документи до органу соціального захисту за місцем проживання.

В умовах воєнного стану та протягом місяця після його завершення виплата цієї допомоги продовжуватиметься, навіть якщо було пропущено строк для її перегляду.

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