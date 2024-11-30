Злоумышленник предлагал обменивать мелкие купюры по 100 гривен на крупные, в том числе 1000-гривневые банкноты.

В Киеве задержали мужчину, который обманывал работников аптек и магазинов с помощью схемы с обменом денег .

По сообщению полиции, мошенник обманул киевлян на сумму более 14 тысяч гривен.

Злоумышленник предлагал обменивать мелкие купюры по 100 гривен на крупные, в том числе 1000-гривневые банкноты.

Правоохранители оперативно установили личность мошенника и задержали его в Святошинском районе столицы. Это был 45-летний мужчина из Донецкой области, ранее уже судимый за подобные преступления. Задержание произошло согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Прокуратура выдвинула подозрение мошеннику по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. По этой статье предусмотрено наказание до трех лет заключения.

Полиция призывает граждан обращаться в Святошинское управление полиции, если они стали жертвами мошенника.

Также Politeka писала о том, что во Львовской области мужчина выманил у женщины почти 200 тысяч гривен: сказал, что это на лечение ее внука.

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