Виявилось, що він раніше вже був неодноразово судимий, останній раз у 2021 році, коли отримав умовний термін.

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок Сергію Якімову, який ошукав львівʼянку, видуривши в неї понад 177 тис. грн на вигадане лікування онука.

Про це йдеться у вироку, опублікованому Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, в квітні цього року Якімов, разом зі спільниками, зателефонував потерпілій, представившись лікарем, і повідомив, що її онук потрапив у ДТП та потребує грошей на лікування.

Того ж вечора шахрай отримав від жінки 3 тисячі доларів США та 2 тисячі канадських доларів, що за курсом НБУ на той час дорівнювало більше ніж 177 тисяч гривень. В подальшому ці гроші він використав на власні потреби.

В суді Якімов визнав свою провину. Виявилось, що він раніше вже був неодноразово судимий, останній раз — у 2021 році, коли отримав умовний термін.

Урахувавши всі обставини, суддя Шевченківського районного суду Руслан Єзерський визнав Якімова винним у шахрайстві за частиною 3 статті 190 КК України та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Також суд зобовʼязав його компенсувати потерпілій понад 177 тисяч гривень матеріальної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

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