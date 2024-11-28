Полученную помощь можно будет потратить до марта 2025 на определенные нужды.

В Украине стартует программа "Зимняя е Поддержка", в рамках которой получат дополнительную выплату в размере 1000 гривен.

Как пояснили в компании, деньги можно будет получить через отделение "Укрпочты" с декабря 2024 по февраль 2025 года, включая прифронтовые территории.

Согласно сообщению компании, выплаты будут производиться в начале каждого месяца вместе с пенсиями и социальными выплатами.

В общей сложности, поддержку получат около 2 миллионов пенсионеров и лиц с инвалидностью I и II групп. Деньги можно будет получить как через почтальонов, так и через стационарные или передвижные почтовые отделения.

Министерство социальной политики Украины сформирует список лиц, имеющих право на получение помощи. Поскольку этот платежный механизм не предусматривает подачу заявок через приложение "Действие", детали подачи заявок будут объявлены позже.

Полученную помощь можно будет потратить до марта 2025 на следующие нужды:

Оплата коммунальных услуг и мобильной связи.

Приобретение пищевых продуктов, лекарств, бытовой химии и других товаров отечественного производства через "Укрпочту".

Подписка на периодические издания (газеты, журналы) и почтовую продукцию.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский отметил, что благодаря широкой сети отделений почтовой службы помощь сможет дойти до самых отдаленных сел и прифронтовых территорий, где сложно воспользоваться цифровыми услугами или найти банковские учреждения. Это поможет тем, кто больше нуждается в поддержке, а также позволит оплачивать коммунальные услуги, покупать лекарства и продукты, а также получать другие товары украинского производства.

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