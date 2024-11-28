В случае благоприятных условий зимой в Украине могут применяться кратковременные отключения электроэнергии продолжительностью 3-4 часа, но только в вечернее время.

Эксперты DiXi Group выделяют три возможных сценария развития энергетической ситуации в зимний период.

Такой сценарий является основным среди энергоэкспертов и реализуется при умеренных температурах и отсутствии новых обстрелов энергосистемы. В случае развития кризисной ситуации энергетическая система будет работать на грани своих возможностей, что приведет к увеличению количества аварийных отключений, а почасовые графики станут обычным явлением.

Эксперты DiXi Group выделяют три возможных сценария развития энергетической ситуации в зимний период:

Базовый сценарий : Он реализуется при умеренных температурах и отсутствии новых обстрелов. В таком случае дефицит электроэнергии может достигнуть 2 ГВт из-за сезонного увеличения спроса.

Однако снижение дефицита возможно благодаря возобновлению работы тепловых станций или увеличению производства на гидроэлектростанциях. Для балансировки энергосистемы могут быть введены графики почасовых отключений, а вечером возможны кратковременные отключения продолжительностью 3-4 часа.

Сценарий сильных морозов : Этот сценарий реализуется при низких температурах без новых атак. Морозы значительно повышают потребление электроэнергии, что может привести к дефициту 3,4 ГВт.

В случае отсутствия импорта или нестабильной работы восстановленного поколения дефицит может возрасти до 5 ГВт. Это сделает необходимым ввод жестких графиков отключений, даже в ночное время.

Кризисный сценарий : Этот сценарий развивается при атаках на энергосистему при умеренных температурах. В случае новых ударов по тепловым электростанциям возможны серьезные угрозы устойчивости энергосистемы.

Дефицит будет менее значительным, чем при сильных морозах, но сеть будет работать на грани своих возможностей. Для предотвращения перегрузки будут применяться аварийные графики отключений и почасовые отключения станут привычными, особенно во время вечернего пикового спроса. Если атаки будут продолжаться, аварийные отключения станут неизбежны.

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