Для уменьшения расхода на электроэнергию все больше украинцев выбирают другие счетчики.

В этом году тарифы на свет в Украине выросли почти на 64% — до 4,32 грн за кВтч, однако некоторые потребители могут платить гораздо меньше — почти в четыре раза.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №632 от 31 мая 2024 года, для всех граждан установлен единый фиксированный тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за кВт·ч, что не зависит от объема потребления.

Этот тариф будет действовать до 30 апреля 2025 г. и распространяется на:

домохозяйства и коллективных бытовых потребителей без электрического отопления;

Домохозяйства и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 июня по 30 сентября;

Общежития и другие потребители, имеющие право на тарифы для бытовых пользователей.

Для уменьшения расходов на электроэнергию все больше украинцев выбирают зонные тарифы, предусматривающие разные ставки для дневного и ночного потребления. Это позволяет значительно снизить стоимость электричества в ночное время.

Владельцы домов с электрическим отоплением смогут платить меньше электроэнергии в период с 1 октября по 30 апреля, если их потребление не превышает 2000 кВтч в месяц. В таком случае тариф будет составлять 2,64 грн за кВтч. Если потребление превысит 2000 кВтч, придется платить по полному тарифу — 4,32 грн за кВтч.

Также потребители, использующие электрическое отопление, могут установить многотарифный счетчик, позволяющий учитывать потребление электроэнергии днем ​​и ночью отдельно. Для тех, кто использует такой счетчик во время отопительного сезона, тарифы будут выглядеть следующим образом:

За потребление до 2000 кВтч/мес: 2,64 грн/кВтч днем ​​и 1,32 грн/кВтч ночью.

За потребление свыше 2000 кВтч/мес: 4,32 грн/кВтч днем ​​и 2,16 грн/кВтч ночью.

Чтобы перейти на многотарифный счетчик, необходимо обратиться в местный облэнерго, подать заявку и выбрать тип счетчика. После этого потребителю будет подготовлен договор на установку счетчика, включающий стоимость работ, счетчика и транспортные расходы. Замена счетчика производится за счет потребителя.

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