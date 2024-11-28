Тарифы на электроэнергию для населения, вероятно, будут оставаться стабильными до завершения отопительного сезона, но украинцы все равно почувствуют подорожание.

Такое мнение высказал народный депутат Алексей Кучеренко в эфире "Вечер.LIVE". Подорожание повлияет не только на цены товаров и услуг.

Эксминистр по жилищно-коммунальному хозяйству Украины отметил, что с вероятностью 99% тариф на электрическую энергию для домохозяйств останется на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Однако, по словам Кучеренко, даже при такой стабильности появятся серьезные вызовы для энергетической системы страны.

Он подчеркнул, что политическое решение по фиксации тарифов будет иметь долгосрочные последствия, в частности, приведет к увеличению государственного долга в энергетическом секторе. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на коммерческих и промышленных потребителей.

"Мы увидим этот кризис в графиках отключений", - предупредил депутат. Он пояснил, что при отсутствии достаточного финансирования и ограниченного импорта электроэнергии ситуация может усложниться, и это приведет к еще большим ограничениям в энергоснабжении.

Напомним, что для всех граждан установлен единый фиксированный тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за кВтч, что не зависит от объема потребления. Данный тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года.

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