Как отмечается в ПФУ, существует значительная региональная разница в размерах пенсионных выплат, при этом Киев остается лидером по среднему размеру пенсии.

В Украине более 10 миллионов пенсионеров – по состоянию на 1 октября 2024 года средний размер пенсионной выплаты украинских пенсионеров составляет 5852 гривны.

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По данным ПФУ, наибольшая доля пенсионеров (25,79%) получает пенсию менее 3000 гривен. Еще 17,35% получают от 3001 до 4000 гривен, 18,59% — от 4001 до 5000 гривен. Четверть пенсионеров (25,57%) получает от 5001 до 10000 гривен, а 12,70% – более 10000 гривен.

Самый высокий средний размер пенсии зафиксирован в Киеве, где пенсионеры получают в среднем 7971 гривну. , а в Киевской - 6084 гривны.

Низкие пенсии наблюдаются в Тернопольской (4460 гривен), Черновицкой (4664 гривен) и Закарпатской (4697 гривен) областях.

Как отмечается в ПФУ, существует значительная региональная разница в размерах пенсионных выплат, при этом Киев остается лидером по среднему размеру пенсии.

Напомним, что выезжающие на постоянное место жительства за границу пенсионеры могут получить пенсию за шесть месяцев до выезда. Выплата производится по заявлению получателя, начиная с месяца, следующего после снятия с учета в Украине по месту жительства.

Для того чтобы получить такие выплаты, граждане должны обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства в Украине.

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