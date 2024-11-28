В Сумской области задержали 35-летнего местного жителя, который за денежное вознаграждение поджигал объекты территориального центра комплектования и автомобили военных .

Как сообщили в прокуратуре Сумской области, подозреваемый, уроженец Республики Беларусь, в течение ноября 2024 года осуществил серию поджогов, нанеся значительный материальный ущерб. По информации прокуратуры, мужчина получил заказ через одного из мессенджеров, где ему предложили деньги за поджоги зданий ТЦК и техники Вооруженных сил Украины.

В процессе выполнения этой задачи, злоумышленник использовал легковоспламеняющиеся смеси для поджога двух зданий ТЦК и трех военных автомобилей. Хотя помещение получили незначительные повреждения, автомобили были фактически уничтожены. Преступник фиксировал последствия своих действий, отправляя видеоотчеты заказчикам в надежде на высокую оплату за проделанную работу. При задержании злоумышленника полицейские действовали при поддержке батальона полиции особого назначения.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Против него открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и уничтожение или повреждение имущества в особый период. За эти преступления ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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