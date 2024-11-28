В Украине есть несколько причин, по которым военнообязанных могут вызвать в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Вызовы в ТЦК не всегда связаны с призывом на военную службу, а могут затрагивать другие важные вопросы, связанные с учетом и медицинской проверкой.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП, среди основных причин для вызова есть: постановка на военный учет (для регистрации данных), прохождение медицинской комиссии (для определения физической пригодности к военной службе), уточнение персональных данных (для актуализации информации в государственных реестрах), призыв на военную службу по мобилизации (если ситуация требует пополнения военных формирований). Все эти процедуры могут потребовать личной явки в ТЦК.

Также сотрудники территориального центра комплектования рассказали о способах доставки повесток. Согласно постановлению Кабинета Министров №560, повестки могут быть вручены не только лично, но и в нескольких других местах: по месту жительства, на работе или учебе, в общественных местах, на блокпостах или при пересечении государственной границы.

В то же время закон предусматривает уважительные причины неявки по повестке, такие как стихийное бедствие, боевые действия на территории обитания, тяжелая болезнь, или смерть близкого родственника. В таких случаях лицо должно уведомить ТЦК о своей неявке в течение трех дней после установленного срока.

Однако в случае безосновательного игнорирования повестки предусмотрены серьезные санкции. Штраф за неявку может составить от 17000 до 25500 гривен. Если уклонение от мобилизации продолжается, возможно уголовное наказание по статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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