Обостряет ситуацию и то, что высокие темпы экспорта в текущем году могут привести к значительному уменьшению ее запасов.

Мировые цены на кофе достигли рекордных уровней, что может привести к удорожанию этого напитка в кафе.

Основной причиной такого роста является опасение урожая в ведущих странах-производителях и возможности обеспечения поставок на должном уровне.

В частности, на товарной бирже в Нью-Йорке фьючерсы на кофе выросли до самых высоких значений с 1997 года. Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в Бразилии, где из-за длительной засухи наблюдаются серьезные повреждения кофейных деревьев. Это может значительно снизить урожайность в следующем сезоне, что, в свою очередь, снизит объемы поставок.

"Цены на кофе выросли из-за серьезных перебоев в поставках с главных производителей, таких как Бразилия и Вьетнам. Фьючерсы на кофе в Нью-Йорке достигли рекорда за последние 27 лет. Цена на элитный сорт арабика выросла на 3%, а дешевле сорт робуста недавно подорожал до самого высокого уровня с 1970-х", — отмечают эксперты.

Обостряет ситуацию и то, что высокие темпы экспорта арабики в этом году могут привести к значительному уменьшению ее запасов. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, к концу текущего сезона (июнь 2025 г.) запасы кофе в Бразилии снизятся до 1,2 миллиона мешков, что на 26% меньше, чем в предыдущем году.

Рост цен уже повлиял на рынок: продавцы повысили цены и отменили скидки, что сказалось на покупателях. В то же время, они предупреждают, что цены на кофе могут вырасти еще больше в ближайшем будущем.

Источник: Bloomberg.

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