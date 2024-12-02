Работающие пенсионеры получают более высокие выплаты, поскольку их пенсии растут быстрее благодаря дополнительному стажу и взносам, которые они платят во время работы.

Издание "На пенсии", ссылаясь на Пенсионный фонд Украины, пишет, что средний размер пенсии для всех категорий пенсионеров в Украине составляет 5 385,25 гривны. В то же время работающие пенсионеры получают в среднем 5 661,05 гривны — это на 275 гривен больше, чем их неработающие коллеги.

Одним из основных факторов, влияющих на размер пенсии работающих, является то, что с начала 2024 года их выплаты выросли на 10,5%. Благодаря этому, средний размер пенсии для этой категории увеличился на 596,92 гривны. Для неработающих пенсионеров рост за этот период составил 8,7%, что прибавило их выплатам 466,61 гривны. Эти данные показывают, что для пенсионеров, которые продолжают работать после выхода на пенсию, есть реальные финансовые преимущества. Они не только получают большие выплаты, но могут за счет дополнительного стажа увеличить свою будущую пенсию, что помогает им лучше справляться с экономическими трудностями.

Таким образом, для тех, кто имеет возможность работать после ухода на пенсию, это не только способ обеспечить дополнительный доход, но и реальный путь к повышению размера пенсии. В то же время для неработающих пенсионеров рост пенсии тоже имеет место, но он несколько скромнее.

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