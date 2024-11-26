При цьому не має значення, чи сплачувалися внески до Пенсійного фонду України (ПФУ) за цей період.

Для отримання пенсії необхідно мати достатній страховий стаж, обсяг якого залежить від віку особи і в деяких випадках потрібний стаж можна "дотягнути".

У червні 2024 року набули чинності зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", про які повідомляє Верховна Рада України.

Як змінилася система обліку стажу

Згідно з новими положеннями, у разі недостатності страхового стажу для призначення пенсії в Україні, можна врахувати стаж, набутий за кордоном. При цьому не має значення, чи сплачувалися внески до Пенсійного фонду України (ПФУ) за цей період.

Важливо! Стаж, набутий у Росії, законом не враховується.

Особливості зарахування закордонного стажу

Проте врахування закордонного стажу має свої обмеження:

він зараховується лише у випадку, якщо особа не має мінімального стажу для отримання пенсії;

цей стаж не впливає на коефіцієнт, тобто не сприяє збільшенню розміру пенсії;

порядок зарахування закордонного стажу ще не затверджений Кабміном.

Що змінилося з 2023 року

Нагадаємо, що з 1992 до 2023 року Україна входила до числа держав-учасниць "Угоди про гарантії прав громадян держав СНД у галузі пенсійного забезпечення". У межах цієї угоди стаж, набутий у країнах-учасницях, враховувався при призначенні пенсій. Проте з 2023 року ПФУ ці дані більше до уваги не бере.

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