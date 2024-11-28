Суд Харьковской области вынес приговор жителю села Гениевка, который был признан виновным в государственной измене и умышленных действиях, направленных на подрыв государственной безопасности Украины.

Как пишет Укринформ со ссылкой на прессслужбу Офиса генпрокурора Украины, сотрудничавший с российскими агрессорами мужчина передавал им информацию о местах дислокации украинских военных, что способствовало планированию прицельных ударов по территории Чугуевского района.

Инцидент произошел в феврале 2024 года, когда обвиняемый, наладив контакт с представителями государства-агрессора, получил задачу собирать и передавать координаты украинских защитников. Он регулярно посылал данные через мессенджеры, используя текстовые сообщения с точными локациями. Как подтвердили правоохранители, эти действия мужчины напрямую способствовали совершению российских атак по украинским позициям.

Кроме того, оказалось, что он активно участвовал в пророссийских чатах, где публично призвал к захвату государственной власти в Украине. Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила противоправный характер его высказываний. 15 лет заключения. расследование проводило СБУ при оперативном сопровождении Государственной уголовной разведки СБУ.

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