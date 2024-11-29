В Украине можно получить пенсию за другого, оформив соответствующую доверенность.

В Украине есть возможность получения пенсии другим лицом, если пенсионер не может лично получать выплаты по состоянию здоровья или другим причинам.

Как сообщили в ПФУ, для этого нужно оформить доверенность на получение пенсии.

Пенсионер (доверитель) самостоятельно выбирает представителя, который будет получать его пенсию, и предоставляет ему соответствующие полномочия.

Основные требования к представителю:

он должен быть совершеннолетним;

быть полностью дееспособным.

Пенсионер имеет право выдать несколько доверенностей разным лицам для получения пенсии.

Согласно статье 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия может выплачиваться по доверенности в течение всего срока ее действия. Однако важно помнить, что после 12 месяцев получения пенсии по доверенности пенсионер должен лично обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлением о продлении выплат по доверенности. В случае отсутствия такого заявления выплаты прекращаются.

Доверенность на получение пенсии в 2024 году должна содержать следующие сведения:

данные доверителя и представителя (ФИО, адрес);

четкий список возможностей представителя (какие конкретно юридические деяния он может совершать от имени доверителя);

срок действия доверенности;

способ получения пенсии;

место и дата подписания;

подпись доверителя.

Доверенность будет недействительной, если она не содержит даты подписания и подписи доверителя.

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