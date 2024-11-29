В Украине есть возможность получения пенсии другим лицом, если пенсионер не может лично получать выплаты по состоянию здоровья или другим причинам.
Как сообщили в ПФУ, для этого нужно оформить доверенность на получение пенсии.
Пенсионер (доверитель) самостоятельно выбирает представителя, который будет получать его пенсию, и предоставляет ему соответствующие полномочия.
Основные требования к представителю:
- он должен быть совершеннолетним;
- быть полностью дееспособным.
Пенсионер имеет право выдать несколько доверенностей разным лицам для получения пенсии.
Согласно статье 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия может выплачиваться по доверенности в течение всего срока ее действия. Однако важно помнить, что после 12 месяцев получения пенсии по доверенности пенсионер должен лично обратиться в органы Пенсионного фонда с заявлением о продлении выплат по доверенности. В случае отсутствия такого заявления выплаты прекращаются.
Доверенность на получение пенсии в 2024 году должна содержать следующие сведения:
- данные доверителя и представителя (ФИО, адрес);
- четкий список возможностей представителя (какие конкретно юридические деяния он может совершать от имени доверителя);
- срок действия доверенности;
- способ получения пенсии;
- место и дата подписания;
- подпись доверителя.
Доверенность будет недействительной, если она не содержит даты подписания и подписи доверителя.
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