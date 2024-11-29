Несколько категорий украинцев больше не будут подпадать под графики отключений света.

Некоторым украинцам перестанут отключать свет – изменения в Положение об особенностях импорта электроэнергии в условиях военного положения были внесены правительством 26 ноября.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Так, в Украине приняли изменения в правила импорта электроэнергии, касающиеся предприятий, потребляющих более 60% электрической энергии из импорта. Согласно новым нормам такие предприятия больше не будут подлежать отключению от энергоснабжения.

В частности, норма импорта электроэнергии была снижена с 80 до 60%, что соответствует запросам участников рынка. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что данное решение принято на фоне увеличения лимитов мощностей для импорта электрической энергии из европейских стран до 2,1 ГВт. Такой шаг будет способствовать привлечению большего объема коммерческого импорта и развития собственного поколения, что укрепит энергосистему в условиях дефицита.

До этого, с мая 2024 года, предприятия должны обеспечивать импорт на уровне 80% от объема потребления во избежание отключений. Однако теперь норма значительно урезана. Раньше требования выглядели следующим образом:

50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде (часе) с октября по апрель;

30% в мае-сентябре.

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