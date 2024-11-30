Она исполняла обязанности на этой должности до 10 сентября 2022 года.

В Харьковской области суд вынес приговор женщине, которая во время российской оккупации региона в 2022 году работала на оккупационные структуры.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Она занимала должность инспекторки в так называемой российской "милиции" в поселке Казачья Лопань.

Обстоятельства дела

Согласно приговору, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений, во время оккупации женщина самопровозгласила себя временно исполняющей обязанности участкового инспектора "Территориального отдела милиции пгт Казачья Лопань", созданного российскими силами в мае 2022 года. Она исполняла обязанности на этой должности до 10 сентября 2022 года.

Решение суда

Суд признал ее виновной и приговорил к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, женщина лишена права занимать должности в правоохранительных органах Украины в течение 15 лет.

Также Politeka писала о том, что Шевченковский районный суд Львова вынес приговор Сергею Якимову, который обманул львовянку, выманив у нее более 177 тыс. человек. грн на выдуманное лечение внука.

Согласно материалам дела, в апреле этого года Якимов, вместе с сообщниками, позвонил потерпевшей, представившись врачом, и сообщил, что ее внук попал в ДТП и нуждается в деньгах на лечение.

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