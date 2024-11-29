Он утверждал, что заметил свет в хозяйственном помещении и, полагая, что в туалет проник посторонний, произвел выстрел, реагируя на угрозу.

Младший сержант из Львовской области застрелил солдата на территории туалета, поэтому суд привлек его к уголовной ответственности.

Соответствующее решение Яворивский районный суд принял 19 ноября.

Детали дела таковы:

В июле 2022 года обвиняемый зашел в туалетное здание на территории запасного командного пункта и, используя автомат Калашникова, застрелил солдата. Оказалось, что между ними был конфликт из-за отказа обеспечить солдата патронами на складе. Об убийстве сержант сам сообщил полиции спустя несколько часов.

Во время судебного заседания обвиняемый отрицал свою вину. Он утверждал, что заметил свет в хозяйственном помещении и, полагая, что в туалет проник посторонний, произвел выстрел, реагируя на угрозу. По его словам, конфликт с солдатом не имел личного характера — это был только рабочий спор.

Однако показания других военных на заседании подтвердили другое. Один из них отметил, что обвиняемый угрожал ему, что он станет следующим, если расскажет о произошедших. его "достал". Тело погибшего он завернул в ковер, вероятно, чтобы скрыть преступление.

Суд признал сержанта виновным в убийстве и приговорил его к 14,5 годам лишения свободы с началом отбывания наказания с момента задержания 4 июля 2022 года. Кроме того, обвиняемый обязан выплатить 1,5 миллиона гривен моральной компенсации матери и жене погибшего.

Решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня вынесения приговора есть возможность подать апелляцию.

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