Кроме того, за каждый полный год страхового стажа, превышающего 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пенсия увеличивается на 1%.

Чтобы выйти на пенсию в 2024 году, человеку должно исполниться не менее 60 лет, а стаж работы должен составлять 31 год, однако некоторые граждане, отвечающие этим требованиям, продолжают работать.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, пенсия для тех, кто имеет 40 лет страхового стажа, зависит от нескольких факторов.

Выплаты для украинцев с 40-летним стажем

Согласно действующему законодательству, граждане, имеющие 40 лет стажа, имеют право на пенсию по возрасту. В 2024 году право на такие выплаты есть у тех, кто:

достиг 60 лет при наличии не менее 31 года страхового стажа;

достиг 63 лет при наличии не менее 21 года страхового стажа;

достиг 65 лет при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа и уровня официальной заработной платы. Также на размер пенсии могут влиять дополнительные надбавки и выплаты. Люди, работавшие в сложных или опасных условиях могут претендовать на льготную пенсию или доплаты.

Как узнать размер своей пенсии?

В Украине пенсии исчисляются по специальной формуле, учитывающей коэффициент дохода и количество лет стажа. Чем больше стаж и выше зарплата, тем больше пенсия.

Кроме того, за каждый полный год страхового стажа, превышающего 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, пенсия увеличивается на 1%. Однако это повышение не может быть больше 1% минимального размера пенсии.

Если вы хотите узнать ориентировочный размер своей будущей пенсии, можно воспользоваться персональным кабинетом на портале Пенсионного фонда Украины. В разделе "Пенсионный калькулятор" система автоматически использует ваши данные о доходах и стаже. стажа, приобретенного в пенсионный возраст".

Последние новости Украины:

Потеря пенсий в 2025 году: часть украинцев больше не получит свои выплаты.

В Украине возник кадровый голод: в Кабмине рассказали, что будут делать с аномалией на рынке труда.

Украинцам пообещали еще один перерасчет пенсий: в Минсоци раскрыли детали масштабной реформы.