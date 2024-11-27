В Україні з 1 січня 2025 року стартує нова програма доплат для педагогічних працівників середніх шкіл.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1286, вчителі, психологи, вихователі та керівники гуртків отримуватимуть щомісячні надбавки до зарплати.

Як пише ТСН з посиланням на постанову Кабінету міністрів України №1286, спочатку сума становитиме 1 300 грн, а з 1 вересня 2025 року збільшиться до 2 600 грн.

Ця ініціатива спрямована на підвищення соціальної підтримки педагогічних працівників і охоплює всіх вчителів державних і муніципальних шкіл, без урахування стажу чи кваліфікації. Доплати будуть нараховуватися автоматично, і педагоги не повинні будуть подавати жодних додаткових заяв чи документів.

Особливу увагу уряд звернув на вчителів основних предметів, психологів, що працюють із учнями, вихователів груп продовженого дня та керівників гуртків, які займаються позашкільною освітою. Всі ці категорії працівників отримають фінансову підтримку у межах нової програми.

Раніше повідомлялося, що уряд збільшив освітню субвенцію на 15,5 мільярда гривень. Саме ці кошти дозволили забезпечити належне фінансування програм підтримки педагогів та покращення їх умов праці. Завдяки таким заходам Кабмін планує не тільки покращити рівень життя вчителів, а й стимулювати підвищення якості освіти в Україні.

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