Она вела себя агрессивно, употребляла нецензурные выражения и пыталась вступить в потасовку.

В Одесской области суд принял решение в пользу чиновницы, которая была оштрафована за нецензурную брань в маршрутке.

Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда .

Заместитель начальника департамента аграрной политики Одесской областной военной администрации Наталья Смертенюк была освобождена от административной ответственности. Суд установил, что его поведение не представляет угрозы общественности.

Что решил суд по этому делу

Судья принял решение освободить Наталию Смертенюк от ответственности, предоставив ей только устное замечание. Производство против чиновницы было закрыто.

"Суд пришел к выводу, что поступок Смертенюк не представляет существенной общественной опасности и не нанес значительный ущерб общественным интересам. Поэтому на основании ст. 22 КУоАП суд решил освободить ее от административной ответственности из-за малозначительности правонарушения", — говорится в постановлении.

С чего все началось

Напомним, что Наталья Смертенюк, заместитель начальника областного департамента аграрной политики, устроила конфликт в маршрутке из-за того, что водитель якобы отказался останавливаться. Она вела себя агрессивно, употребляла нецензурные выражения и пыталась вступить в драку. По словам водителя, женщина не предупредила о желаемой остановке заранее.

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