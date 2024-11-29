Ожидается, что повышение цен будет продолжаться до середины января, после чего на время цены стабилизируются.

Рост цен на продукты питания не ограничится только концом осени, как надеялись некоторые украинцы - из-за энергетического кризиса, инфляции и сезонных факторов, цены продолжат расти и в декабре.

Однако, как отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, первые две недели декабря цены будут оставаться на текущем уровне, но с 15 декабря снова начнется их рост.

Повышение цен больше коснется тех продуктов, которые раньше дорожали меньше всего, в частности мяса, копченостей, мясопродуктов и рыбы. Кроме того, будут расти цены на яйца, особенно перед праздниками, когда украинцы будут активно делать запасы.

Ожидается, что повышение цен будет продолжаться до середины января, после чего на время цены стабилизируются, поскольку большинство людей потратят значительную часть своих средств на празднование.

Однако рост цен не прекратится весной. Овощи, мясо, яйца и растительное масло в Украине продолжат дорожать из-за роста стоимости пшеницы, кукурузы и сои на мировых рынках.

Кроме того, цены на овощи будут расти из-за трудностей с хранением урожая. По словам эксперта Дмитрия Соломчука, часть овощей может потерять качество и испортиться, что приведет к импорту продуктов по высоким ценам, купленным за евро.

Не менее важным фактором роста стоимости является ситуация с маслом. Сухое лето в регионах, где выращивали подсолнечник, привело к ухудшению урожая, что может значительно повысить цены на подсолнечное масло весной.

Источник: Главред.

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