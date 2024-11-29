Законопроект также позволяет частным компаниям заниматься предоставлением ритуальных услуг, что будет способствовать коммерциализации этой сферы.

В Украине введут НДС на ритуальные услуги и отменят льготную систему налогообложения для поставщиков этих услуг.

Соответствующий законопроект №12189 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения ритуальных услуг" зарегистрировали 8 ноября.

Согласно предложению, отменяется освобождение от НДС на услуги захоронения и предоставления ритуальных товаров, осуществляемых государственными и коммунальными учреждениями. Кроме того, ритуальные компании больше не смогут воспользоваться упрощенной системой налогообложения. Такие изменения могут повлечь за собой повышение стоимости ритуальных услуг для граждан, поскольку сегодня коммунальные кладбища, крематории и другие учреждения освобождены от НДС, что позволяет держать цены на доступном уровне.

Законопроект также позволяет частным компаниям заниматься предоставлением ритуальных услуг, что будет способствовать коммерциализации этой сферы. Изменения затронут и частные ритуальные компании, лишив их права применять упрощенную систему налогообложения, что также скажется на стоимости их услуг.

Авторы законопроекта объясняют эти шаги необходимостью обеспечения равенства всех налогоплательщиков и предотвращения налоговой дискриминации в контексте реформирования рынка ритуальных услуг.

Согласно пояснительной записке, принятие данного законопроекта должно способствовать дерегуляции рынка ритуальных услуг и улучшить их качество благодаря конкуренции, которая будет стимулировать инвестиции в эффективность, обслуживание и инновации.

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