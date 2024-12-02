Пограничники задержали микроавтобус с уклонисты, который двигался в сторону Румынии через полевую дорогу, минуя контрольные посты.

Как пишет Черновицкий луч , инцидент произошел несколько дней назад, когда мобильный пограничный наряд Черновицкого отряда совместно с работниками ТЦК и СП и Национальной полиции заметили подозрительное транспортное средство.

Микроавтобус остановили на окраине одного из пограничных сел, где оказалось, что кроме женщины на пассажирском кресле был еще один человек. При осмотре микроавтобуса пограничники обнаружили искусственно созданную полость под сиденьем. Там и спрятался мужчина, накрывшись одеялом, чтобы незаметно пересечь госграницу. Как выяснилось, водитель и его пассажир находились в розыске по запросу Черновицкого ТЦК и СП. Во время допроса мужчины признались, что их цель заключалась в том, чтобы избежать мобилизации и сбежать из Украины.

По факту происшествия были составлены протоколы об административных правонарушениях, в частности по статьям 185-10 и 204-1 КУоАП. Задержанные мужчины переданы представителям Национальной полиции для дальнейших расследований.

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