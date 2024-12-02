"Трекинг повесток" позволит отслеживать все этапы передачи повестки через мобильное устройство.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit, пишет 24 канал.

По ее словам, сейчас во многих случаях ТЦК не информируют призывающих лиц о том, что повестка была отправлена. Это может привести к тому, что военнообязанный не узнает о вызове и не успевает получить повестку, отправленную по почте. Существует также проблема, когда повестку присылают не по актуальному адресу, указанному военнообязанным при обновлении данных. "Трекинг повесток" в мобильном приложении поможет решить эти вопросы.

Благодаря новой функции каждый пользователь сможет отслеживать статус своей повестки, получать информацию об этапах ее доставки, а также узнавать, поступила ли она по правильному адресу. Это позволит значительно снизить количество недоразумений и обеспечить прозрачность в процессе отправки документов.

"Это решит подробный статус и номер документа. Надо анализировать ситуацию, если это критический кейс... для прозрачности отношений с государством. Это tricky question (трудный вопрос) для нас, ведь у нас такая позиция, что не делаем электронные повестки в "Резерве +", - сказала Екатерина Черногоренко.

Она подчеркнула, что в настоящее время Минобороны работает над возможностью отображать сообщения об изменениях в личных делах военнообязанных.

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