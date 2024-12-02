Недавно вступил в силу новый закон, обязывающий женщин в возрасте от 18 до 60 лет обновлять свои учетные данные в ТЦК.

В случае нарушения этой обязанности женщины могут быть оштрафованы.

В издании Главред рассказали, что согласно новым требованиям все военнообязанные женщины в Украине должны обратиться в ТЦК для внесения актуальных данных. Однако, как пояснил юрист Андрей Корбецкий, эта обязанность касается только женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.

Отмечено, что эти женщины должны стать на военный учет, даже если они не планируют участвовать в мобилизации или службе. Присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины женщины могут только по собственному желанию. Процесс обновления данных предполагает, что военнообязанные должны обратиться в ТЦК, где им заведут личное дело, а затем направят на военно-врачебную комиссию.

Комиссия будет определять пригодность женщины к службе по состоянию здоровья и возрасту. Если военнообязанная не обновит данные или не обратится в ТЦК, ей грозит штраф. Как пояснили в ТЦК, такой порядок введен для того, чтобы четко понимать количество женщин, которые могут быть мобилизованы в случае необходимости.

Ранее Politeka писала , что Украине во время мобилизации ТЦК имеют право проверять документы военнообязанных, в частности для уточнения данных об их жизни, семье и деятельности. Однако определенную информацию граждане предоставлять не должны.

Последние новости Украины:

"Подъехали зеленые": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК

Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом