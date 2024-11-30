Повышение пенсий в 2025 году не приведет к значительным изменениям большинства украинских пенсионеров.

В марте 2025 года в Украине планируется провести массовую индексацию пенсий – однако, по прогнозам экспертов, это не существенно улучшит финансовое состояние большинства пенсионеров.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подтвердил намерение провести индексацию на заседании Кабинета Министров 27 ноября.

"В марте-2025 планируем провести индексацию пенсий. Это наше обязательство и одно из ключевых социальных условий", – сказал он.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по социальной политике Михаил Цымбалюк в телемарафоне рассказал, что повышение пенсий на 10-12% не приведет к значительным изменениям для большинства украинских пенсионеров. К примеру, если пенсия составляет 3000 гривен, после индексации она вырастет всего на 300-360 гривен.

По его словам, минимальная пенсия останется на уровне 2300 гривен, что будет касаться около 5 миллионов человек. На 1 октября 2024 года средний размер пенсии в Украине составлял 5851,86 гривны, но большинство пенсионеров получают гораздо меньше:

до 3000 грн – 25,79%;

от 3001 до 4000 грн – 17,35%;

от 4001 до 5000 грн – 18,59%;

от 5001 до 10000 грн – 25,57%;

свыше 10000 грн – 12,7%.

Остается проблемой уровень прожиточного минимума в Украине, который составляет 2920 гривен. Минимальная пенсия для лиц без страхового стажа составляет 2361 грн. Правительство отмечает, что реформирование системы прожиточного минимума необходимо, однако в проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрено сохранение этого показателя без изменений до 2028 года.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.