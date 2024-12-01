В Украине пенсионные выплаты по возрасту зависят от приобретенного страхового стажа и возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 или 65 лет.
Чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 35 лет страхового стажа, сообщает ПФУ.
Какой возраст для выхода на пенсию
Чтобы претендовать на пенсию в 60 лет, например в 2028 году, необходимо иметь не менее 35 лет страхового стажа. Это объясняется тем, что в Украине ежегодно требования к стажу увеличиваются на 12 месяцев.
По состоянию на 2024 год право на пенсию по возрасту имеют:
граждане, достигшие 60 лет , если имеют не менее 31 года стажа;
те, кому исполнилось 63 года , но со стажем от 21 до 30 лет;
лица в возрасте 65 лет при наличии стажа от 15 до 21 года.
Важно! Пенсия назначается со дня, наступающего после достижения пенсионного возраста, при условии, что заявление подано в течение трех месяцев после достижения этого возраста.
Как подать заявление на пенсию
Подать заявление на назначение пенсии можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или воспользоваться сервисным центром Пенсионного фонда Украины.
Основные документы для назначения пенсии:
Паспорт или ID-карты.
Регистрационный номер налогоплательщика .
Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом о дневной форме обучения, военный билет и т.п.).
Справка о заработной плате за любые 60 месяцев до 30.06.2000 (по желанию).
Реквизиты банковского счета , если выплату планируется получать через банк.
Фото для пенсионного удостоверения (размером 2,5х3 см).
Свидетельство о браке (при необходимости, в случае смены фамилии).
Остальные необходимые документы.
Автоматическое назначение пенсии
Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года, то пенсия по достижении 60 лет и при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически.
Следовательно, если в 60 лет не хватает необходимого количества стажа, пенсия не будет назначена и нужно будет ждать следующего возрастного этапа.
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