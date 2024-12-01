Подать заявление на назначение пенсии можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или воспользоваться сервисным центром Пенсионного фонда Украины.

В Украине пенсионные выплаты по возрасту зависят от приобретенного страхового стажа и возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 или 65 лет.

Чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 35 лет страхового стажа, сообщает ПФУ.

Какой возраст для выхода на пенсию

Чтобы претендовать на пенсию в 60 лет, например в 2028 году, необходимо иметь не менее 35 лет страхового стажа. Это объясняется тем, что в Украине ежегодно требования к стажу увеличиваются на 12 месяцев.

По состоянию на 2024 год право на пенсию по возрасту имеют:

граждане, достигшие 60 лет , если имеют не менее 31 года стажа;

те, кому исполнилось 63 года , но со стажем от 21 до 30 лет;

лица в возрасте 65 лет при наличии стажа от 15 до 21 года.

Важно! Пенсия назначается со дня, наступающего после достижения пенсионного возраста, при условии, что заявление подано в течение трех месяцев после достижения этого возраста.

Как подать заявление на пенсию

Подать заявление на назначение пенсии можно через веб-портал электронных услуг ПФУ или воспользоваться сервисным центром Пенсионного фонда Украины.

Основные документы для назначения пенсии:

Паспорт или ID-карты.

Регистрационный номер налогоплательщика .

Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом о дневной форме обучения, военный билет и т.п.).

Справка о заработной плате за любые 60 месяцев до 30.06.2000 (по желанию).

Реквизиты банковского счета , если выплату планируется получать через банк.

Фото для пенсионного удостоверения (размером 2,5х3 см).

Свидетельство о браке (при необходимости, в случае смены фамилии).

Остальные необходимые документы.

Автоматическое назначение пенсии

Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года, то пенсия по достижении 60 лет и при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически.

Следовательно, если в 60 лет не хватает необходимого количества стажа, пенсия не будет назначена и нужно будет ждать следующего возрастного этапа.

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